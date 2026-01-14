Pasta fresca ma anche primi piatti contorni e dolci | a 27 anni Enrica scommette sul suo pastificio artigianale

A soli 27 anni, Enrica Valmori ha avviato il suo pastificio artigianale “Lab.” a Conselice, in via Selice 185. Dopo aver perfezionato le proprie competenze alla scuola di cucina ALMA di Parma, propone una produzione di pasta fresca, primi piatti, contorni e dolci fatti a mano, puntando su qualità e artigianalità. Un progetto che nasce dalla passione e dalla volontà di offrire prodotti autentici e curati nei dettagli.

Non ancora ventisettenne, formatasi alla prestigiosa scuola di cucina ALMA di Parma, Enrica Valmori ha aperto a Conselice in Via Selice 185 il pastificio artigianale "Lab.è". Specializzato nella produzione di pasta fresca, che viene sapientemente creata a vista nel grande piano di lavoro

