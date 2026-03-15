Nella notte tra venerdì e sabato 14 marzo 2026, in via Padova, le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di un litigio avvenuto poco prima della mezzanotte. Durante gli interventi, sono stati trovati un coltello e sostanze stupefacenti. Due persone sono state arrestate in relazione all’episodio, che ha coinvolto elementi di violenza e illegalità.

Un litigio scoppiato in via Padova, poco prima della mezzanotte tra venerdì e sabato 14 marzo 2026, si è trasformato rapidamente in un episodio di cronaca nera che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Durante lo scontro verbale, uno dei due protagonisti ha estratto un coltello lungo oltre ventidue centimetri dai propri pantaloni, costringendo l’altro uomo a fuggire spaventato. La Polizia Locale è intervenuta con decisione per bloccare l’individuo armato, il quale era nato in Egitto nel 2003 e presentava precedenti penali specifici. Oltre all’arma bianca, gli agenti hanno sequestrato una quantità significativa di sostanze stupefacenti: dieci grammi di hashish suddivisi in tre dosi, unitamente a due pasticche contenenti oxycodone e rivotril. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Padova: coltello, droga e due arresti in una notte

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