Inter Carboni verso il rientro | non solo il Pisa sulle sue tracce

La vigilia di Natale è di riflessioni e pensieri per l’Inter, desiderosa di lasciarsi alle spalle la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna. L’obiettivo è quello di concludere al meglio l’anno 2025, mettendo in cascina 3 punti pesanti per rimanere davanti a tutti in classifica. I nerazzurri se la vedranno in questo weekend contro l’Atalanta, più nello specifico domenica 28 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico e rivitalizzato dalla cura Raffaele Palladino. Al tempo stesso, però, la dirigenza deve delineare il piano per l’imminente sessione invernale di calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Carboni verso il rientro: non solo il Pisa sulle sue tracce Leggi anche: Inter, de Vrij in bilico: non solo il Benfica sulle sue tracce Leggi anche: Inter, rebus Carboni: possibile il rientro a gennaio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Genoa, Carboni verso il rientro all'Inter: su di lui Parma e Sassuolo; Inter, accordo con il Genoa per il rientro di Carboni: Parma e Sassuolo sull'argentino; Poco spazio al Genoa: l'Inter è pronta ad interrompere il prestito di Valentin Carboni già a gennaio; Mercato, il Verona pensa al talento di Carboni. MERCATO - Genoa, Carboni verso il rientro all'Inter: su di lui Parma e Sassuolo - Nella finestra di mercato estivo il trequartista argentino ha lasciato l'Inter per approdare in prestito al Grifone. napolimagazine.com

Inter, accordo con il Genoa per il rientro di Carboni: Parma e Sassuolo sull'argentino - Il fantasista nerazzurro ha trovato poco spazio in Liguria e a gennaio cambierà ancora maglia. msn.com

Mercato Inter, ha deluso tutti: decisione a sorpresa dei nerazzurri - L'Inter è pronta a prendere una decisione drastica nei confronti del calciatore nerazzurro: il centrocampista ha deluso tutti. spaziointer.it

Valentin #Carboni interromperà il suo prestito al #Genoa e tornerà all’ #Inter, che lo girerà di nuovo in prestito a un altro club nella seconda parte di stagione • Per ora ha avuto richieste da Parma e Pisa x.com

Genoa, avventura già finita per Carboni: farà ritorno all'Inter https://www.calciostyle.it/calciomercato/genoa-avventura-gia-finita-per-carboni-fara-ritorno-allinterfsp_sid=1763910 di Pietro Mauti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.