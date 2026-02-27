Domani alle 18:00 il Napoli affronterà il Verona in trasferta, cercando di ottenere una vittoria importante per la qualificazione in zona Champions. Alisson, il portiere partenopeo, ha manifestato fastidio a causa di alcune condizioni fisiche che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni. La partita si preannuncia decisiva per le ambizioni della squadra in classifica.

Domani alle ore 18:00 il Napoli scenderà in campo contro il Verona, con l’intento di portare via tre punti preziosissimi per il piazzamento nelle prime quattro. Un aiuto per guadagnare punti può arrivare anche da Roma, vista la sfida tra i giallorossi e la Juventus, ma prima c’è da vincere al Bentegodi. Inoltre, Alisson Santos ha accusato un fastidio che richiama l’attenzione di Antonio Conte. Valter De Maggio ha svelato una novità relativa alle condizioni fisiche di Alisson Santos, che non è al meglio delle sue condizioni: “In casa Napoli ci sarebbe un piccolo problema per Alisson Santos. Conte potrebbe non puntare su di lui dal primo minuto, a causa di questo fastidio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verso Verona – Napoli, fastidio per Alisson: le sue condizioni

Leggi anche: De Maggio: «Piccolo fastidio per Alisson, Conte può puntare su Giovane a Verona»

Napoli, Anguissa rassicura Conte sulle sue condizioni di salute: arriva la convocazione contro il Verona?Dopo oltre tre mesi di stop, il percorso di rientro di Zambo Anguissa è stato tutt’altro che lineare.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: McTominay, Napoli col fiato sospeso: altro forfait contro il Verona?; Alisson Santos prenota un’altra maglia da titolare, a Verona gioca lui Il Corsport: a centrocampo c'è anche Gilmour che scalpita oltre a Lobotka ed Elmas. In attacco verso la conferma del tridente di Bergamo. https://www.ilnapolista.it/2026/02/alisson-santos-pr; Napoli senza McTominay: out con Giugliano e Verona; Diamo fastidio al Milan, il Napoli punta i rossoneri. C'è un doppio obiettivo nel mirino.

De Maggio: «Piccolo fastidio per Alisson, Conte può puntare su Giovane a Verona»Verso Verona-Napoli con un piccolo campanello d’allarme. A rivelarlo è stato Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha fatto il punto sulle possibili scelte di ... napolipiu.com

Napoli, a Verona torna Politano dal 1'. E l'infermeria...Domani pomeriggio gli azzurri faranno visita all'Hellas Verona e per il match con gli scaligeri Antonio Conte potrebbe ritrovare Anguissa, anche se solamente dalla panchina. A centrocampo il tecnico ... fantacalcio.it

Verso Hellas Verona - Napoli, per Conte dubbio Politano. In serie B, vigilia del derby tra Avellino e Juve Stabia, Ballardini: "Giochiamo con velocità, semplicità e profondità" - facebook.com facebook

Volley Mercato: Maar verso Modena, Buchegger il dopo Darlan a Verona Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) o al link volleyball.it/2026/02/19/not… x.com