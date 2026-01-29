Borussia Dortmund Kovac dopo il KO con l’Inter | Partita combattuta sugli infortuni rispondo così Loro un top team

Kovac commenta la sconfitta contro l’Inter. Dopo il ko in Champions League, l’allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha parlato in conferenza stampa, riconoscendo che la partita è stata combattuta e rispondendo alle domande sugli infortuni. Ha ammesso che la squadra ha dato tutto, ma alla fine l’Inter ha meritato la vittoria.

