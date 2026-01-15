Il Bologna torna alla vittoria dopo 54 giorni, battendo 3-2 il Verona in casa. La partita ha visto una rimonta dei felsinei, che hanno recuperato lo svantaggio iniziale per effetto di un’autorete. Nonostante le occasioni finali degli scaligeri, il risultato è rimasto invariato, permettendo al Bologna di interrompere un digiuno lungo e di consolidare le proprie prestazioni.

AGI - Dopo sette gare si sblocca il Bologna che sconfigge 3-2 un combattivo Verona. Gli scaligeri passano in vantaggio con Orban, si fanno rimontare (Orsolini, Odgaard e Castro), accorciano per l'autorete di Freuler e sfiorano il pari nel finale: Zanetti e i suoi, dunque, continuano ad accumulare buone prove e tanti rimpianti. Per entrambe le squadre questo match ha un'importanza capitale e, dunque, nei primi minuti regna la tensione al Bentegodi. Nasce anche da questo nervosismo la rete dell' Hellas Verona, con un'azione che parte da un errore rossoblu e dal coast-to-coast di Bernede. Il francese si fa quaranta metri palla al piede e aziona Orban, che sorprende Ravaglia calciando sul palo lungo e spiazzandolo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Bologna torna a vincere dopo 54 giorni, Verona ko 3-2 in casa

Leggi anche: Il Bologna spezza l'incantesimo e torna a vincere: espugnata Verona (3-2) con Orsolni, Odgaard e Castro

Leggi anche: Il Bologna torna a vincere: contro il Verona finisce 2-3 e guadagna tre punti preziosi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; Torna a vincere dopo 41 giorni al termine di una partita pazza: è un Monza che fa emozionare!; La Lazio torna a vincere, una autorete di Nelsson condanna il Verona: 1-0 al Bentegodi; Atalanta, altro colpo: Bologna battuto 2-0.

Il Bologna torna a vincere, Verona battuto in una splendida partita: nel 3-2 Orsolini fa una magia - Il Bologna dopo quasi due mesi ritrova il successo in Serie A. fanpage.it