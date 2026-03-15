Verona-Genoa 0-2 Vitinha e Ostigard firmano un colpo salvezza

Il Genoa ha ottenuto una vittoria di misura per 2-0 contro l'Hellas Verona nel match della ventinovesima giornata di Serie A 20252026 al Bentegodi. Le reti sono state segnate da Vitinha e Ostigard, portando i liguri a conquistare tre punti importanti per la corsa alla salvezza. La partita si è conclusa con il risultato di Verona-Genoa 0-2.

Si fa dura la corsa alla salvezza per i gialloblù veneti VERONA - Gran colpo salvezza del Genoa. Gli uomini di Daniele De Rossi passano 2-0 al Bentegodi contro l'Hellas Verona, nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 20252026: decidono le reti siglate di Vitinha e Ostigard. Grande avvio di partita da parte dei padroni di casa, che dopo soli 3' colpiscono un clamoroso palo su un tiro-cross di Akpa Akpro. La risposta dei rossoblù non si fa attendere, poiché all'8' Ekuban prova a sfruttare l'assist di Vasquez calciando con il mancino, ma Montipò blocca la sfera senza problemi. Dopo un inizio frizzante, le due squadre abbassano leggermente i ritmi di gioco, anche a causa di diversi errori commessi da ambedue le parti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Verona-Genoa 0-2, Vitinha e Ostigard firmano un colpo salvezza Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Vitinha e Ostigard decidono Verona GenoaMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calvarese contro la decisione di Mariani: «Koopmeiners alza il piede... Genoa, scatto salvezza: annichilito il Cagliari con un secco 3-0. In gol Colombo, Frendrup e OstigardGENOA (3-5-2): Leali 7; Marcandalli 7, Ostigard 7, Vasquez 7; Norton-Cuffy 6 (1'st Masini 6. Contenuti utili per approfondire Verona Genoa 0 2 Vitinha e Ostigard... Temi più discussi: Vitinha e Ostigard firmano il colpo salvezza: a Verona il Genoa si regala una gran domenica. Finisce 2-0; I PRECEDENTI | 17 sfide tra Verona e Genoa in riva all'Adige, ultimo 1 è datato 2022; Verona-Genoa: il rush salvezza comincia dal Bentegodi. Le scelte di De Rossi; Pronostico Verona-Genoa quote della 29ª giornata di Serie A. Verona-Genoa 0-2: gol di Vitinha e Ostigard al BentegodiLa squadra di De Rossi ottiene altri tre punti preziosissimi in ottica salvezza, vincendo 2-0 al Bentegodi contro il Verona. Dopo un primo tempo senza grossi guizzi (a parte un palo fortuito colpito d ... sport.sky.it SERIE A - Hellas Verona-Genoa: 0-2, super Ostigard in rete. Scaligeri con un piede in BIl Genoa ha vinto 2-0 contro l'Hellas Verona e si porta a più nove punti sulla terzultima, altra prova super della squadra di De Rossi. areanapoli.it Genoa, colpo salvezza! Vitinha e Østigård stendono il Verona facebook Il Genoa corsaro a Verona, 3 punti al Grifone #VeronaGenoa #KeepRacismOut x.com