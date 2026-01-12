Genoa scatto salvezza | annichilito il Cagliari con un secco 3-0 In gol Colombo Frendrup e Ostigard

Il Genoa ottiene una vittoria importante contro il Cagliari con un risultato di 3-0, grazie ai gol di Colombo, Frendrup e Ostigard. La partita, giocata con equilibrio e determinazione, conferma la buona forma dei rossoblù nel tentativo di raggiungere la salvezza. La squadra ha mostrato solidità difensiva e incisività offensiva, elementi fondamentali nel contesto attuale del campionato.

GENOA-CAGLIARI 3-0 MARCATORI: 7'pt Colombo, 30'st Frendrup, 33'st Ostigard. GENOA (3-5-2): Leali 7; Marcandalli 7, Ostigard 7, Vasquez 7; Norton-Cuffy 6 (1'st Masini 6.5), Malinovskyi 7 (29'st Thorsby 6), Frendrup 7, Ellertsson 6.5 (36'st Sabelli sv), Martin 6.5; Vitinha 6.5 (36'st Messias sv), Colombo 7 (29'st Ekhator 6). In panchina: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino,.

