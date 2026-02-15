Il Bisonte Firenze spreca il primo match point playoff | ko al tie break con Bergamo
Il Bisonte Firenze ha perso il primo match point playoff contro Bergamo, perdendo al tie break dopo aver avuto diverse occasioni di vittoria. La squadra fiorentina ha sprecato una chance importante, cedendo il passo alla formazione avversaria in una partita combattuta e piena di emozioni. In particolare, Bergamo ha dimostrato tenacia e determinazione, portando a casa il match decisivo al quinto set.
Bergamo – Il Bisonte Firenze 3-2 (17-25, 24-26, 25-18, 25-21, 15-11) BERGAMO: Carraro, Eze 2, Bolzonetti 3, Kipp 14, Ferrario ne, Mosser 13, Strubbe ne, Micheletti (L2) ne, Armini (L1), Weske 6, Manfredini 13, Mlejnková 3, Meli 13, Cesé Montalvo 7. All. Cervellin. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 14, Morello 2, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 2, Knollema 24, Maleševi? 5, Bukili? 15, Tanase 13, Kaçmaz ne, Lapini ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. ARBITRI: Pozzato – Brunelli. NOTE: durata set: 22’, 27’, 24’, 27’, 17’; muri punto: Bergamo 12, Il Bisonte 8; ace: Bergamo 5, Il Bisonte 5. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Champions: in Francia primo ko per la Lube. A Montpellier rimonta, poi spreca tutto al tie-break
La Lube subisce il primo ko in questa stagione di Champions.
Conegliano d’acciaio: annulla cinque match-point al tie-break e vince in Champions League! Zeren Spor koLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Le bisontine affrontano @bergamo1991 a caccia di una vittoria che varrebbe i play off Leggi tutto qui: azzurravolleyfirenze.it/a-treviglio-co… #ilbisontevolley #serieA1 #tatanka #bisontine #FirenzeSiamoNoi x.com
Si torna in campo a Treviglio con la sfida Bergamo e Il Bisonte Firenze, in programma domenica 15 febbraio dalle 17: 00. Una gara che mette in palio punti pesanti per la classifica e che promette spettacolo ed equilibrio. #VolleyBergamo #IlBisonteFirenze #V facebook