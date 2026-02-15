Il Bisonte Firenze spreca il primo match point playoff | ko al tie break con Bergamo

Il Bisonte Firenze ha perso il primo match point playoff contro Bergamo, perdendo al tie break dopo aver avuto diverse occasioni di vittoria. La squadra fiorentina ha sprecato una chance importante, cedendo il passo alla formazione avversaria in una partita combattuta e piena di emozioni. In particolare, Bergamo ha dimostrato tenacia e determinazione, portando a casa il match decisivo al quinto set.