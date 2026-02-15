Il Bisonte Firenze spreca il primo match point playoff | ko al tie break con Bergamo

Da corrieretoscano.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bisonte Firenze ha perso il primo match point playoff contro Bergamo, perdendo al tie break dopo aver avuto diverse occasioni di vittoria. La squadra fiorentina ha sprecato una chance importante, cedendo il passo alla formazione avversaria in una partita combattuta e piena di emozioni. In particolare, Bergamo ha dimostrato tenacia e determinazione, portando a casa il match decisivo al quinto set.

Bergamo – Il Bisonte Firenze 3-2 (17-25, 24-26, 25-18, 25-21, 15-11) BERGAMO: Carraro, Eze 2, Bolzonetti 3, Kipp 14, Ferrario ne, Mosser 13, Strubbe ne, Micheletti (L2) ne, Armini (L1), Weske 6, Manfredini 13, Mlejnková 3, Meli 13, Cesé Montalvo 7. All. Cervellin. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 14, Morello 2, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 2, Knollema 24, Maleševi? 5, Bukili? 15, Tanase 13, Kaçmaz ne, Lapini ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. ARBITRI: Pozzato – Brunelli. NOTE: durata set: 22’, 27’, 24’, 27’, 17’; muri punto: Bergamo 12, Il Bisonte 8; ace: Bergamo 5, Il Bisonte 5. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

il bisonte firenze spreca il primo match point playoff ko al tie break con bergamo
© Corrieretoscano.it - Il Bisonte Firenze spreca il primo match point playoff: ko al tie break con Bergamo

Champions: in Francia primo ko per la Lube. A Montpellier rimonta, poi spreca tutto al tie-break

La Lube subisce il primo ko in questa stagione di Champions.

Conegliano d’acciaio: annulla cinque match-point al tie-break e vince in Champions League! Zeren Spor ko

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.