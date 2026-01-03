Da circa mezzogiorno e trenta, la linea ferroviaria Pescara-Bari ha subito circa dodici ore di disagi a causa della caduta di cavi elettrici sui binari all’altezza di Incoronata, nel foggiano. La situazione ha causato interruzioni e ritardi nelle corse, influenzando il traffico ferroviario sulla tratta. Sono in corso interventi per ripristinare la normale circolazione e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Il problema era iniziato intorno a mezzogiorno e mezzo. Caduta di cavi elettrici su binari all’altezza di Incoronata, nel foggiano. Per circa cinque ore la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari è stata sospesa. Poi, fino alla mezzanotte circa, è stata rallentata. I disagi hanno coinvolto numerosi treni di ogni tipo di percorrenza. L'articolo Treni: circa dodici ore di disagi sulla linea Pescara-Bari per la caduta di cavi elettrici sui binari nel foggiano Problema iniziato poco dopo mezzogiorno proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Treni: circa dodici ore di disagi sulla linea Pescara-Bari per la caduta di cavi elettrici sui binari nel foggiano Problema iniziato poco dopo mezzogiorno

Leggi anche: Cavi elettrici caduti sui binari nel foggiano: circolazione ferroviaria sospesa nel pomeriggio Elenco dei treni gravati da ritardi

Leggi anche: Cavi elettrici sui binari, disagi e ritardi dei treni: coinvolti Alta velocità, Intercity e Regionali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Treni: circa dodici ore di disagi sulla linea Pescara-Bari per la caduta di cavi elettrici sui binari nel foggiano; Girare il mondo in treno, dal Colorado al Giappone. Ecco i nuovi itinerari del 2026; Riattivata la circolazione nel nodo di Firenze. Ritardi fino a due ore e mezza. Una donna investita; Nuovi collegamenti ferroviari nel 2026: le città europee interessate.

Dal 2 novembre torneranno a volerci 3 ore per spostarsi in treno tra Catania e Palermo, invece che 5 o 6 - Da domenica 2 novembre tornerà possibile spostarsi in treno tra Catania e Palermo, perché è stato completato il doppio binario nei 38 chilometri tra Bicocca, una frazione di Catania, e Catenanuova, ... ilpost.it

Treni, un 2026 da incubo per i pendolari lombardi tra tratte interrotte e cantieri infiniti su 24 linee - Cantieri Rfi su 24 linee ferroviarie lombarde: stop prolungati, tratte interrotte e proteste dei pendolari per tempi e modalità dei lavori ... affaritaliani.it

Investimento a Firenze, ritardi di due ore su Intercity e Alta velocità - L'investimento di una persona avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi della stazione di Firenze Rifredi e problemi alla linea elettrica per due treni hanno creato forti ritardi fino a due ore e mezzo ... msn.com