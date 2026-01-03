Treni | circa dodici ore di disagi sulla linea Pescara-Bari per la caduta di cavi elettrici sui binari nel foggiano Problema iniziato poco dopo mezzogiorno
Da circa mezzogiorno e trenta, la linea ferroviaria Pescara-Bari ha subito circa dodici ore di disagi a causa della caduta di cavi elettrici sui binari all’altezza di Incoronata, nel foggiano. La situazione ha causato interruzioni e ritardi nelle corse, influenzando il traffico ferroviario sulla tratta. Sono in corso interventi per ripristinare la normale circolazione e garantire la sicurezza dei passeggeri.
Il problema era iniziato intorno a mezzogiorno e mezzo. Caduta di cavi elettrici su binari all'altezza di Incoronata, nel foggiano. Per circa cinque ore la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari è stata sospesa. Poi, fino alla mezzanotte circa, è stata rallentata. I disagi hanno coinvolto numerosi treni di ogni tipo di percorrenza.
Treni: circa dodici ore di disagi sulla linea Pescara-Bari per la caduta di cavi elettrici sui binari nel foggiano;
