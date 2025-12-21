Una donazione per finanziare il progetto dedicato alla ricerca oncologica

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 dicembre una delegazione di Balla&Snella Cervia, Santarcangelo e Cesena ha donato una cospicua somma a sostegno dei progetti del Punto Rosa in occasione della apertura della nuova sede di Cesena. La donazione servirà per finanziare un progetto di ricerca intestato a Cristiana Zavatta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

