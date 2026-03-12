Un ex studente di 26 anni ha ricevuto un ordine di sorveglianza con braccialetto elettronico dopo aver rivolto minacce al professore che lo aveva bocciato. L'uomo ha sviluppato una psicosi nei confronti del docente, ritenendo ingiusta la sua bocciatura. Le minacce sono state segnalate negli ultimi tempi e sono state prese le misure previste dalla legge.

«Me la pagherai». Anni di minacce su tutti i canali web possibili all'ex professore ritenuto responsabile di una bocciatura immeritata diventata ossessione. Uno studente di 26 anni dell'hinterland veneziano - come scrive Il Gazzettino - aveva già avuto una querela dopo tre anni di stalking digitale all'ex docente. Dopo un breve periodo di stop le minacce sono riprese, e la condanna è più pesante: divieto di contatto e braccialetto elettronico e, qualora non fosse disponibile, divieto di residenza nella stessa provincia. Alla base della persecuzione una bocciatura: un collegio docenti che, compatto, decide di fermare un percorso scolastico e la percezione distorta di una colpa che dà inizio ad una serie di minacce, sempre più esplicite e reiterate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anni di minacce sul web al professore che lo aveva bocciato: per l'ex studente arriva il braccialetto elettronico

Articoli correlati

Minacce al professore che lo bocciò: braccialetto elettronico per un 26enneMinacce e molestie all'ex professore che lo bocciò alle scuole superiori, il tutto per un rancore mai sopito: per l'uomo, oggi 26enne, la Procura di...

Fa stalking al prof che lo bocciò: per lui arriva il braccialetto elettronicoUn 26enne ha fatto stalking nei confronti di un suo professore delle scuole superiori fino a che non ha ricevuto la misura del braccialetto...

Contenuti e approfondimenti su Anni di minacce sul web al professore...

Temi più discussi: Bullismo online: Hanno ucciso la mia Coco. Appello di Jackie Fox per una legge europea; Tutte le minacce del 2025 e le priorità di difesa nel nuovo anno; Panico sul bus a Tor Bella Monaca: urla e minaccia contro i passeggeri, poi lancia bottiglia contro la vettura; Svezia: il quadro di sicurezza secondo l’intelligence militare.

Minaccia per 5 anni il prof che lo ha bocciato alle superiori: «Non vali niente, me la pagherai». Braccialetto elettronico per il 26enneVENEZIA - «Come uomo non vali niente», «Me la pagherai»: offese e minacce che un 26enne di Favaro Veneto, nel Veneziano, continuava a inviare ad un suo ex professore ... ilgazzettino.it

Anni di minacce e pedinamenti, dopo ennesima imboscata fa arrestare l'exContinui pedinamenti, continue minacce. Per due anni una donna di 44 anni ha vissuto un incubo a causa del suo ex marito. Fino a ieri quando a Bacoli (Napoli) è riuscita a scappare dall'ennesima imbos ... ansa.it

Processo Maradona rinviato: la famiglia chiede 25 anni di carcere: https://fanpa.ge/ElW3H facebook

A Parigi il racconto dei 40 anni di attività giornalistica del nostro Emilio Buttaro x.com