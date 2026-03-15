Venezia si trova nuovamente al centro dell’attenzione dopo le recenti tensioni tra le due principali istituzioni culturali, la Biennale e la Fenice. Le vicende che le riguardano mostrano chiaramente come la città mantenga un ruolo di rilievo nel panorama culturale, nonostante le polemiche e le controversie che le hanno coinvolte. La situazione attuale riflette la complessità delle relazioni tra le istituzioni e il contesto locale.

VENEZIA - Le vicende che hanno coinvolto le due più importanti istituzioni culturali veneziane, Biennale e Fenice, sono il termometro di quanto la città continui ad essere sotto i riflettori mondiali. Stupisce - ma forse nemmeno poi tanto - che questo succeda solo in presenza di eventi drammaticamente eclatanti (acque alte, overtourism, problemi ambientali) o polemiche, come quanto sta accadendo appunto attorno a Biennale e Fenice. E non ce se ne accorga o non ce se ne ricordi invece quando la città vuole vedere riconosciuta questa sua rilevanza per meriti propri o proprio peso storico, artistico e culturale di patrimonio dell’umanità. Biennale e Fenice sono solide abbastanza, per storia e prestigio, per uscire anche da queste ultime turbolenze. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezia capitale della cultura, oltre le polemiche

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