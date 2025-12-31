Capitale di ritardi polemiche e accuse anziché cultura | il 2025 è finito

Da agrigentonotizie.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aquila si prepara a ricevere il titolo di Capitale italiana della cultura 2026, con l'inaugurazione prevista per il 17 gennaio alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Dopo un 2025 caratterizzato da ritardi e polemiche, la città si avvicina a un momento di riconoscimento e rinnovamento, segnando un passo importante nel suo percorso di rinascita e valorizzazione culturale.

L'Aquila sta contando le ore. Ne mancano pochissime - anche se l'inaugurazione, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si terrà il 17 gennaio - e sarà Capitale italiana della cultura 2026. Per il capoluogo regionale abruzzese è il riconoscimento del percorso di rigenerazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

capitale di ritardi polemiche e accuse anzich233 cultura il 2025 232 finito

© Agrigentonotizie.it - Capitale di ritardi, polemiche e accuse... anziché cultura: il 2025 è finito

Leggi anche: Agrigento Capitale della cultura bocciata dalla Corte dei Conti: “Ritardi e criticità sulla rendicontazione delle spese”

Leggi anche: La Corte dei Conti bacchetta la fondazione Capitale della cultura, Cucinotta: "Ritardi inevitabili"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.