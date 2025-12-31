Capitale di ritardi polemiche e accuse anziché cultura | il 2025 è finito
L'Aquila si prepara a ricevere il titolo di Capitale italiana della cultura 2026, con l'inaugurazione prevista per il 17 gennaio alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Dopo un 2025 caratterizzato da ritardi e polemiche, la città si avvicina a un momento di riconoscimento e rinnovamento, segnando un passo importante nel suo percorso di rinascita e valorizzazione culturale.
L'Aquila sta contando le ore. Ne mancano pochissime - anche se l'inaugurazione, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si terrà il 17 gennaio - e sarà Capitale italiana della cultura 2026. Per il capoluogo regionale abruzzese è il riconoscimento del percorso di rigenerazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026... https://www.facebook.com/share/p/1BwWgiBtBq/ Stamattina presentazione ufficiale del Calendario dei 100 eventi previsti... Purtroppo " non invitati" i rappresentanti della filiera turistica napoletana... Eppure tutti san - facebook.com facebook
