Capitale di ritardi polemiche e accuse anziché cultura | il 2025 è finito

L'Aquila si prepara a ricevere il titolo di Capitale italiana della cultura 2026, con l'inaugurazione prevista per il 17 gennaio alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Dopo un 2025 caratterizzato da ritardi e polemiche, la città si avvicina a un momento di riconoscimento e rinnovamento, segnando un passo importante nel suo percorso di rinascita e valorizzazione culturale.

