Dispiegamento di Carabinieri | nei Comuni di Colleferro Artena e Valmontone 6 persone denunciate e sanzioni per oltre 2mila euro Recuperati due mezzi rubati

Nel corso di un’operazione nelle aree di Colleferro, Artena e Valmontone, i Carabinieri hanno rafforzato i controlli, denunciando sei persone e applicando sanzioni superiori ai 2.000 euro. Durante le verifiche sono stati recuperati due veicoli rubati, contribuendo a mantenere l’ordine pubblico nelle zone interessate. L’intervento ha coinvolto numerose pattuglie impegnate a garantire la sicurezza cittadina.