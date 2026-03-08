Perché le Ferrari non hanno fatto il pit-stop in VSC nel GP d'Australia | Non avevamo riferimenti

Nel Gran Premio d'Australia del 2026, la Ferrari ha deciso di non far rientrare Leclerc e Hamilton durante la Virtual Safety Car. La decisione è stata motivata dalla mancanza di riferimenti chiari che giustificassero il pit-stop in quella fase della gara. La scuderia ha preferito mantenere gli assetti iniziali, evitando eventuali rischi o cambiamenti di strategia.

Nel GP d'Australia della F1 2026 la Ferrari ha scelto di non fermare Leclerc e Hamilton durante la prima VSC. Vasseur spiega perché: "Non avevamo riferimenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: le Mercedes passano davanti alle Ferrari dopo il pit-stop33° giro/58 Al di là dell’errore strategico, questa gara è stata molto meno peggio del previsto per la Ferrari.

Lewis Hamilton: “Mi aspettavo di più dalla Ferrari. Il GP d’Australia? Questa gara è un’incognita”Settimo nelle Qualifiche del GP Australia, Lewis Hamilton si è detto deluso, ma al tempo stesso sostiene che la Ferrari ha un potenziale ancora da...

Rimpianto Ferrari: perché non fermarsi ai box?Chissà come sarebbe finita se avessero fermato ai box almeno una Ferrari? Il motore della Red Bull in fumo, la Virtual Safety Car. Giro 13, dopo una partenza super, Leclerc è davanti a tutti, inseguit ... msn.com

F1 2026, l’energia che cambia tutto: perché la Ferrari farà paura nel prossimo campionatoL’attimo che precede lo spegnimento dei semafori dura un’eternità. Sul rettilineo di Albert Park il battito resta sospeso: le vetture vibrano a 9.000 giri, il gas è a tavoletta ma il turbo non è ancor ... lasicilia.it

Ferrari in testa per metà gara, ma alla fine è doppietta Mercedes: vince Russell su Antonelli, Leclerc sul podio e 4° Hamilton La scuderia di Maranello - che tra il 12° e il 25° giro occupava le prime due posizioni - paga la strategia del muretto che lascia in x.com

La Ferrari parte alla grande, lotta con la Mercedes, ma poi strategia e gestione gomme premiano Russell e Antonelli. Mercedes è la macchina da battere, ma il divario non apparso così ampio come in qualifica #f1 #mercedes #ferrari #australiangp - facebook.com facebook