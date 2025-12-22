Rimonta e trionfo. Varese batte Treviso nella sfida degli ex.

Varese, rimonta e trionfo: super secondo tempo e Trieste travolta. Una Varese da applausi travolge Trieste 84-69 e conquista un successo pesantissimo, ribaltando una gara che all’intervallo vedeva gli ospiti avanti di cinque (32-37). Decisivo un secondo tempo di altissima intensità, dominato in lungo e in largo dalla squadra di Kastritis (foto) con un parziale clamoroso di 52-32. Dopo un primo tempo opaco, l’Openjobmetis si trasforma nella ripresa: Moore e Iroegbu sono imprendibili in transizione, Nkamhoua e Stewart devastanti sotto entrambi i tabelloni. Il parziale di 22-5 a cavallo tra terzo e quarto periodo spacca la partita, alimentato da ritmo, difesa e triple chirurgiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

