Vasco Rossi come Tex Willer | il Blasco diventa un fumetto

Vasco Rossi diventa fumetto. La notizia circolava da qualche tempo, ora è ufficiale. Il cantante emiliano si trasforma in un personaggio disegnato. Un’idea che sembra naturale, visto che la sua vita è fatta di tanti episodi, come in un fumetto. La casa editrice ha annunciato che presto uscirà una graphic novel dedicata a lui, con immagini e aneddoti della sua carriera. I fan non vedono l’ora di vedere Vasco disegnato come un vero eroe dei fumetti.

Prima o poi doveva succedere. Perché la sua vita è già un racconto a episodi. Vasco Rossi si trasforma ufficialmente in un fumetto. E non con una casa editrice qualsiasi: con Sergio Bonelli Editore. La casa madre di Tex Willer, Dylan Dog, Martin Mystère, Zagor e Nathan Never, per intenderci. L'annuncio è arrivato dallo stesso Vasco sulle sue pagine social dove ha postato in anteprima il personaggio che vedremo nei futuri albi: un disegno in bianco e nero che lo ritrae con la sigaretta in bocca, accompagnato dal testo «Una favola lunga una vita. Preparatevi a scoprire Vasco come non l'avete mai visto grazie al nuovo progetto in arrivo con Sergio Bonelli Editore». 🔗 Leggi su Iltempo.it

