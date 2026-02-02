Vasco Rossi diventa fumetto. La notizia circolava da qualche tempo, ora è ufficiale. Il cantante emiliano si trasforma in un personaggio disegnato. Un’idea che sembra naturale, visto che la sua vita è fatta di tanti episodi, come in un fumetto. La casa editrice ha annunciato che presto uscirà una graphic novel dedicata a lui, con immagini e aneddoti della sua carriera. I fan non vedono l’ora di vedere Vasco disegnato come un vero eroe dei fumetti.

Prima o poi doveva succedere. Perché la sua vita è già un racconto a episodi. Vasco Rossi si trasforma ufficialmente in un fumetto. E non con una casa editrice qualsiasi: con Sergio Bonelli Editore. La casa madre di Tex Willer, Dylan Dog, Martin Mystère, Zagor e Nathan Never, per intenderci. L'annuncio è arrivato dallo stesso Vasco sulle sue pagine social dove ha postato in anteprima il personaggio che vedremo nei futuri albi: un disegno in bianco e nero che lo ritrae con la sigaretta in bocca, accompagnato dal testo «Una favola lunga una vita. Preparatevi a scoprire Vasco come non l'avete mai visto grazie al nuovo progetto in arrivo con Sergio Bonelli Editore». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vasco Rossi come Tex Willer: il Blasco diventa un fumetto

Approfondimenti su Vasco Rossi

Vasco Rossi diventa un fumetto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vasco Rossi

Argomenti discussi: Una favola lunga una vita. Preparatevi a scoprire Vasco come non l'avete mai visto grazie al nuovo progetto in arrivo con Sergio Bonelli Editore - Vasco Rossi; Vasco Rossi diventa un fumetto per Bonelli. Da Caparezza a Jovanotti, gli altri casi; Vasco Rossi diventa un fumetto, l’annuncio che emoziona i fan: Una favola lunga una vita; Vasco Rossi diventa fumetto: il Blasco approda nel mondo Bonelli -.

Presto in uscita un fumetto sulla storia di Vasco RossiIl futuro progetto editoriale non è la prima incursione del cantautore classe 1952 sul palcoscenico della nona arte. Già sei anni fa, Vasco Rossi aveva collaborato proprio con Bonelli per la ... arte.sky.it

Vasco Rossi a fumetti: 'Una favola lunga una vita'Una favola lunga una vita: Vasco Rossi uscirà a fumetti in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, lo stesso - tra gli altri - di Dylan Dog, Tex, Zagor e Martin Mystere. E' stato lo stesso rocker ... rainews.it

VASCO ROSSI E L’AMORE IMPREVISTO CON LAURA Laura l’aveva conosciuta una sera al mare. Era rientrato a casa molto tardi, pronto per andare a dormire, e Massimo Riva era lì con tre ragazze bionde. Una di loro, appena lo vide, si entusiasmò gridand - facebook.com facebook