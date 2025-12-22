Cenano in pizzeria e vanno via senza pagare la denuncia dei titolari | Figuraccia per 80 euro
Una cena in pizzeria di sabato sera, per poi uscire dal locale senza pagare. E' quanto denunciato dai titolari di ‘Giotto’, ristorante del quartiere Poggiofranco di Bari, in un post sui social. Il gruppetto, infatti, è stato immortalato dalle telecamere interne del locale.“Un grande applauso -. 🔗 Leggi su Baritoday.it
