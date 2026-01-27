Cenano e vanno via senza pagare dopo la denuncia social promettono di saldare | Un equivoco

In un ristorante di Bari, quattro clienti sono usciti senza pagare il conto. Dopo la denuncia sui social, hanno promesso di regolare la situazione, definendo l’episodio come un “equivoco”. La vicenda si è svolta nel locale di via Melo, dove si è verificato un comportamento non conforme alle norme di cortesia e rispetto reciproco.

L’episodio in un locale all you can eat di Bari. I titolari avevano denunciato il caso sui social pubblicando le immagini delle telecamere, poche ore dopo il contatto dei clienti che promettono di saldare il conto Hanno cenato nel locale e poi si sono allontanati senza pagare il conto. È quanto accaduto la sera di sabato 24 gennaio a Kouan Sushi, un ristorante giapponese “all you can eat” in via Melo a Bari, dove quattro clienti, dopo aver mangiato e bevuto, si sarebbero allontanati dal locale senza saldare. “Purtroppo oggi dobbiamo segnalare un episodio a dir poco sgradevole che ci è successo sabato a cena nella nostra sede di Bari – si legge nel post –.🔗 Leggi su Baritoday.it

Tre clienti hanno cenato in pizzeria senza pagare, ma successivamente hanno saldato il conto.

