Parcheggio di viale Fratti vandalizzate le auto in sosta

Vandalizzate le auto in sosta nel parcheggio di viale Fratti, a causa di ripetuti atti di danneggiamento notati nella notte tra ieri e oggi. Le auto sono state trovate con vetri rotti e danni alle portiere, mentre sono stati rinvenuti residui di sostanze stupefacenti nelle vicinanze. La segnalazione, arrivata tramite i social, descrive un episodio che si ripete da settimane in questa zona. La polizia sta indagando sugli autori di questi atti.

"Quello che accade nel cuore della città non è un fatto isolato, ma il sintomo di un problema più ampio: la progressiva perdita di controllo su aree che dovrebbero essere presidiate" "Nella notte tra ieri e oggi, presso il parcheggio Duc in viale Fratti - si legge in una nota del Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma - si sono verificate nuove spaccate alle auto e sono stati rinvenuti residui di sostanze stupefacenti (come da segnalazione ricevuta dalla pagina social Parma Indecorosa). Un episodio che conferma, ancora una volta, una situazione di degrado e insicurezza che i cittadini di Parma denunciano da mesi e che non può più essere ignorata.