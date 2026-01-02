Auto vandalizzate nella notte di Capodanno | rubate le targhe

Durante la notte di Capodanno, alcune auto in sosta sono state oggetto di atti di vandalismo, con il furto delle targhe. A differenza di altri episodi, non sono stati riscontrati danni ai finestrini o agli specchietti, né scritte sulle vetture. L’incidente si inserisce in un fenomeno di vandalismo che si verifica periodicamente, richiedendo attenzione e interventi da parte delle autorità competenti.

C'è chi la notte di San Silvestro l'ha trascorsa vandalizzando le auto in sosta. Niente finestrini o specchietti rotti; niente scritte sulle auto come accaduto a novembre a Vimercate.Ma il danno è altrettanto grave. C'è chi ad Arcore nella notte dell'1 gennaio ha fatto razzia di targhe.

