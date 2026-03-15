Valmarecchia | 7 milioni per anziani e disabili la cura

In Valmarecchia sono stati destinati circa 7 milioni di euro per sostenere 827 cittadini fragili, tra anziani e persone con disabilità. La gestione del progetto mira a creare un sistema di protezione sociale più integrato, coinvolgendo direttamente le persone interessate. L’intervento si concentra sulla cura e il supporto di questi individui, con risorse dedicate a migliorare la qualità della loro vita.

La Valmarecchia sta trasformando la protezione sociale in un sistema integrato che coinvolge 827 cittadini fragili, investendo circa 7 milioni di euro per sostenere anziani e persone con disabilità. Questa iniziativa, finanziata dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, mira a spostare il peso dell’assistenza dalle singole famiglie verso una responsabilità collettiva più solida. I dati del 2025 confermano una crescita costante della risposta pubblica, coprendo 497 anziani, 210 adulti con disabilità e 120 minori seguiti dai servizi territoriali. L’obiettivo è garantire la permanenza nel proprio domicilio o fornire strutture residenziali quando necessario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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