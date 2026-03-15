Valgreghentino | donna di 50 anni trovata morta nel torrente

Nella mattina del 14 marzo 2026, a Valgreghentino, un piccolo comune della provincia di Lecco, una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nel torrente. La scoperta è stata fatta da un passante che ha segnalato la presenza del corpo alle forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

La mattina del 14 marzo 2026 ha un dramma silenzioso abbattersi su Valgreghentino, piccolo comune della provincia di Lecco. Una donna di cinquant’anni, figura nota nella comunità per il suo lavoro decennale in un supermercato locale, è stata rinvenuta senza vita nelle acque del torrente Grenta. I soccorsi hanno mobilitato immediatamente i Carabinieri e il nucleo Speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco, ma gli interventi si sono rivelati vani. L’assenza di segni di violenza sul corpo suggerisce che la morte sia dovuta a un incidente o a un improvviso malore che abbia portato alla caduta nell’acqua corrente. Un dolore che tocca l’anima della comunità montana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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