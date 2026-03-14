Valgreghentino donna di 50 anni trovata morta nel torrente Grenta

Una donna di 50 anni di Valgreghentino è stata trovata senza vita questa mattina nel torrente Grenta. La donna, nota in paese per il lavoro svolto in un supermercato, è stata scoperta nel corso delle prime ore del giorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

Valgreghentino (Lecco), 14 marzo 2026 – Una donna di 50 di Valgreghentino, molto conosciuta in paese perché lavorava in un supermercato, è stata trovata morta questa mattina nel torrente Grenta. Le indagini sono in corso ma, non essendo stati riscontrati segni di violenza, l’ipotesi più accreditata al momento è che sia caduta in acqua per un incidente o un malore. Sul posto sono arrivati i carabinieri, insieme al nucleo Speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco, per recuperare il corpo della 50enne, e i mezzi di soccorso, purtroppo inutili. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valgreghentino, donna di 50 anni trovata morta nel torrente Grenta Articoli correlati Donna trovata morta nel torrente a ValgreghentinoMacabro ritrovamento a Valgreghentino dove il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nel torrente Grenta, vicino a un sentiero. La donna trovata morta sul torrente, Cassazione annulla custodia cautelare per l’ex dj CoricaI giudici della prima sezione della Corte di Cassazione hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Michelangelo Corica, 60... Tutto quello che riguarda Valgreghentino donna di 50 anni trovata... Argomenti discussi: Valgreghentino si tinge di rosa: oltre 400 cuori insieme per la solidarietà; Valgreghentino: scontro tra due auto lungo via fratelli Kennedy. Donna di 50 anni scomparsa a Calamosca, ricerche in corsoUna donna cagliaritana di 50 anni risulta dispersa da questa mattina nella zona di Calamosca, a Cagliari. A dare l'allarme, questo pomeriggio, è stato il compagno della donna, non vedendola rientrare. ansa.it