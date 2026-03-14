Donna trovata morta nel torrente a Valgreghentino

A Valgreghentino, un corpo senza vita di una donna è stato trovato nel torrente Grenta, nelle vicinanze di un sentiero. La scoperta è avvenuta questa mattina e sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. La donna, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stata individuata nel letto del torrente.

Macabro ritrovamento a Valgreghentino dove il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nel torrente Grenta, vicino a un sentiero. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. Si tratterebbe di una cinquantenne residente in paese, molto conosciuta anche per il suo lavoro in un supermercato della zona. Il cadavere è stato scoperto questa mattina, sabato 14 marzo, nella frazione di Villa San Carlo a lato di viale Kennedy dove il torrente Grenta scorre attraversando il paese. L'allarme è scattato poco prima delle ore 8 e sul posto si sono subito portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri della vicina Olginate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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