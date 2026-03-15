Valbelluna | Camminando Festival 2026 sostenibilità

Nella Valbelluna, il Camminando Festival 2026 torna con un evento che combina attività all’aperto e approfondimenti culturali, coinvolgendo molte persone della zona. La manifestazione si svolge lungo percorsi naturalistici e include momenti di discussione e intrattenimento. L’evento si svolge nel corso di diverse giornate e mira a promuovere la sostenibilità ambientale e il benessere della comunità locale.

La Valbelluna accoglie il ritorno del Camminando Festival 2026 con una proposta che unisce movimento fisico e riflessione culturale. A partire dal 21 marzo, l’evento si espande grazie al partner capofila Il Veses Aps, puntando su sostenibilità e inclusione sociale. Un convegno inaugurale aprirà i lavori sabato mattina a Mel, seguiti da un calendario fitto di attività fino a giugno. Non si tratta solo di camminare, ma di riscoprire il territorio con un approccio consapevole. La filosofia guida è quella del passo leggero e sguardo aperto, un concetto che permea ogni aspetto della rassegna. Gli organizzatori intendono trasformare il semplice atto di muoversi in un gesto culturale profondo, capace di valorizzare l’identità locale senza cadere nel turismo di massa distruttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valbelluna: Camminando Festival 2026, sostenibilità Articoli correlati Festival della Sostenibilità 2026Lecco si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival della Sostenibilità, la rassegna promossa dal Comune che ogni anno trasforma la città... Sanremo 2026: Festival ai raggi X tra innovazione e sostenibilitàLa settantaseiesima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio, si prepara a riportare Sanremo al centro della...