Sanremo 2026 | Festival ai raggi X tra innovazione e sostenibilità

Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, portando il festival al centro dell’attenzione con un focus su innovazione e sostenibilità. L’evento, giunto alla settantaseiesima edizione, promette di coinvolgere un pubblico più ampio grazie a nuove tecnologie e pratiche ecocompatibili. Tra le novità, ci saranno scenografie più verdi e strumenti digitali per migliorare l’esperienza degli spettatori. La città si prepara ad accogliere artisti e visitatori da tutta Italia, rendendo il festival un momento di grande fermento culturale e sociale.

La settantaseiesima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio, si prepara a riportare Sanremo al centro della scena nazionale e internazionale. Non ci sono dubbi, l’attesa cresce giorno dopo giorno. La città dei fiori torna a essere il simbolo del Bel Canto e dell’identità culturale italiana. Una location unica nel suo genere, al top, luogo dove musica, storie e tradizioni si intrecciano per dare vita a un racconto collettivo (uno storytelling vincente!!!) che ogni anno conquista milioni di persone. Sanremo 2026 non è però soltanto un evento musicale: è una experience a 360 gradi che celebra il Bel Paese e tutto ciò che rappresenta.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

