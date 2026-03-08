Festival della Sostenibilità 2026

Lecco si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival della Sostenibilità, la rassegna promossa dal Comune che ogni anno trasforma la città in un laboratorio a cielo aperto dedicato ai temi ambientali. L'appuntamento è fissato da martedì 24 a domenica 29 marzo 2026, con un titolo che quest'anno suona come una vera dichiarazione di intenti: "Nuove realtà urbane tra acque vive e risorse circolari". Sei giorni per riflettere, confrontarsi e immaginare insieme una città diversa. Non un convegno distante dalla realtà quotidiana, ma un invito concreto rivolto a cittadini, scuole e imprese a camminare fianco a fianco verso una Lecco più consapevole e resiliente.