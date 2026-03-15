Valanga a Foppolo travolto uno scialpinista di 36 anni | estratto dalla neve dai soccorritori

Una valanga si è staccata questa mattina a Foppolo, nella zona fuori pista del Valgussera, e ha travolto uno scialpinista di 36 anni. I soccorritori sono intervenuti prontamente e l’hanno estratto dalla neve. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta.

Foppolo. Una valanga si è staccata nella mattinata di domenica 15 marzo in una zona fuori pista del Valgussera: l’allarme è scattato attorno alle 10.20 e immediatamente ha attivato la macchina dei soccorsi. Allertati i carabinieri della compagnia di Zogno, insieme a vigili del fuoco, Soccorso Alpino e due elicotteri alzatisi in volo da Bergamo e Sondrio che in pochi minuti sono giunti nella zona impervia dove era stato segnalato l’evento. La massa di neve ha travolto tre scialpinisti, due dei quali sono riusciti autonomamente a riemergere mentre un terzo, 36 anni, era rimasto intrappolato: fondamentale l’intervento tempestivo dei soccorritori, che lo hanno estratto e stabilizzato sul posto in attesa del personale medico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Valanghe in Friuli, uno scialpinista estratto morto dalla neve dopo ore di ricercaUn gruppo di altri cinque scialpinisti sono stati travolti, ma solo uno di loro è rimasto ferito anche se non in maniera grave Una nuova tragedia in... Leggi anche: Travolto da una valanga, muore uno scialpinista di 50 anni Altri aggiornamenti su Valanga a Foppolo travolto uno... Valanga a Foppolo, travolto uno scialpinista. Salvato dai soccorritoriNEVE. Portato in ospedale in codice giallo. Coinvolti in tre: due illesi, bloccati dai carabinieri. ecodibergamo.it Valanga sul Lussari, 33 enne travolto tra gli alberiSimone De Cillia, maestro di snowboard, scendeva con la tavola ed è rimasto schiacciato contro un tronco. E' morto dopo l'arrivo in ospedale ... rainews.it