Travolto da una valanga muore uno scialpinista di 50 anni

Nella mattinata di oggi, sulle Piccole Dolomiti a Recoaro Terme, un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga durante un’escursione di scialpinismo. L’incidente è avvenuto nel Vajo Gabene, causando la morte del praticante. Questa tragedia evidenzia ancora una volta i rischi legati alle attività in montagna e l’importanza di rispettare le misure di sicurezza.

Recoaro Terme, 2 gennaio 2026 – Una nuova tragedia della montagna. Il fatto è successo nella prima mattinata odierna sulle piccole dolomiti sul Vajo Gabene a Recoaro (Vicenza). Una ricostruzione di quanto successo che appare purtroppo chiara, ovvero, uno scialpinista mentre era sulle piste è stato travolto da una valanga ed ha perso la vita. L'uomo, un 50enne, è stato raggiunto dal soccorso alpino di Recoaro con un elicottero arrivato da Treviso di Treviso Emergenza, con difficoltà di recupero della salma dovute alla scarsa visibilità causata dalle nubi. All'arrivo del personale sanitario lo hanno subito soccorso, ma per lui non c'era nulla da fare.

