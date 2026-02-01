Una valanga ha colpito ieri in Friuli, travolgendo un gruppo di sei scialpinisti. Dopo ore di ricerche, i soccorritori hanno trovato uno dei loro, morto sotto la neve. Gli altri cinque sono riusciti a uscire dalla valanga: uno di loro è rimasto ferito, ma non in modo grave. La zona resta sotto stretta osservazione, e le ricerche continuano per eventuali altri dispersi.

Un gruppo di altri cinque scialpinisti sono stati travolti, ma solo uno di loro è rimasto ferito anche se non in maniera grave Una nuova tragedia in montagna ha sconvolto il nostro Paese. Oggi ad essere bersagliato dalla violenza della natura è stato il Friuli Venezia Giulia, colpito da ben due valanghe, accadute quasi in contemporanea. A Sella Nevea e Casera Razzo, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, grossi banchi di neve si sono staccati ed hanno travolto tutto ciò che si trovava sulla loro via. Gli allarmi, come riferito dalle note del Soccorso Alpino, erano scattati intorno alle 14. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valanghe in Friuli, uno scialpinista estratto morto dalla neve dopo ore di ricerca

Approfondimenti su Friuli Valanghe

Due valanghe sono cadute nel Friuli, a Sella Nevea e a Casera Razzo.

Questa mattina, le valanghe hanno colpito le montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, causando una tragedia.

