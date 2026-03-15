Vaccini contro Pneumococco e Fuoco di Sant' Antonio | ' Ausl Romagna invita sms agli over 65

L'Ausl Romagna invita gli over 65 a ricevere un SMS per la vaccinazione contro il Pneumococco e il Fuoco di Sant'Antonio. Le iniziative di promozione delle vaccinazioni sono in corso e fanno parte dei Piani vaccinali nazionale e regionale. La comunicazione mira a informare gli utenti sulla possibilità di accedere alle dosi preventive. Nessuna data di scadenza o dettaglio sui destinatari viene comunicato.

Dal 2017 è prevista un’offerta vaccinale attiva e gratuita alle persone che compiono 65 anni nel corso dell’anno (nel 2026 i nati nel 1961) Continuano le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piani vaccinali nazionale e regionale. In particolare, nei giorni scorsi l'Ausl Romagna ha inviato messaggi tramite fascicolo sanitario elettronico o sms ai nati nel 1961 non vaccinati contro lo Pneumococco e l’Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio) con l’invito a vaccinarsi contro queste pericolose malattie. Sono stati inviati messaggi anche ai nati nel 1960 che non si sono vaccinati nel corso del 2025. Dal 2017 è prevista un’offerta vaccinale attiva e gratuita alle persone che compiono 65 anni nel corso dell’anno (nel 2026 i nati nel 1961). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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