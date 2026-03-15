Va a scuola e minaccia la professoressa del figlio | Le spacco le gambe!

Una madre si è recata presso il secondo istituto comprensivo di Ferentino per parlare con il dirigente scolastico riguardo al comportamento del figlio di 12 anni. Durante l’incontro, ha minacciato una docente dicendo:

Va a scuola per parlare con il preside e davanti a lui minaccia una docente. È successo a Ferentino e più precisamente al II° Istituto comprensivo, dove una madre ha chiesto e ottenuto di parlare con il dirigente dell’istituto di suo figlio di 12 anni, a suo dire a causa delle condotte discriminatorie messe in atto da una professoressa ai danni del proprio figlio. Parlando proprio con il preside, la mamma ha più volte affermato che se avesse incontrato la professoressa in questione, le avrebbe spaccato o fatto spaccare le gambe. Di fronte allo sbigottimento del preside, la mamma ha proseguito, confermando le sue parole: “No, lei ha capito bene, anzi glielo vada a riferire, così almeno sa quello che le accadrà”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Carnevale 2026, in quali giorni non si va a scuola. Le date del calendario scolastico

Aule fatiscenti, programmi obsoleti, studenti fragili: cosa succede alla scuola italiana? Parla la professoressa Marina Boscaino: «La scuola è stata trasformata in un’azienda, ma la colpa non è solo degli insegnanti»È tra i protagonisti del docufilm D’Istruzione Pubblica – un viaggio d’inchiesta realizzato dai registi Federico Greco e Mirko Melchiorre, tra aule,...

Una raccolta di contenuti su Va a scuola e minaccia la professoressa...

Discussioni sull' argomento Ex studente di 26 anni stalkerizza e minaccia il professore che lo bocciò: braccialetto elettronico; Una minaccia all’equilibrio tra esecutivo e giudici; Studenti Osa, prof minaccia interrogazioni per chi non va a vedere un film; Minaccia la ex compagna con video intimi e porta un coltello in tribunale: condannato.

Va a scuola con la pistola a salve e minaccia il compagno: Ti sparo. 14enne denunciato, la scena ripresa dai compagniVa a scuola con la pistola a salve e in classe si mette a minacciare un suo compagno. È successo a Roma in zona Primavalle in una classe dell’Istituto Vittorio Gassmann. A commettere il gesto è stato ... blitzquotidiano.it

Didattica per la scuola primaria facebook

Bari, stop ai doppi turni alla «G. Cesare-Romanazzi»: riapre la scuola «Del Prete» x.com