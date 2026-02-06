Carnevale 2026 in quali giorni non si va a scuola Le date del calendario scolastico

Quest'anno le scuole italiane chiuderanno intorno al 17 febbraio, giorno di Martedì Grasso. Le date di chiusura variano da regione a regione, ma in molti casi si concentrano proprio in quel periodo, creando ponti e vacanze in vista della festa. Le scuole si stanno già organizzando per gestire le interruzioni, mentre genitori e studenti si preparano a qualche giorno di riposo in più.

Nel 2026 il Martedì Grasso cade il 17 febbraio. È attorno a questa data che, dove previsto, si concentrano le interruzioni delle attività didattiche previste dai calendari scolastici deliberati dalle Regioni.

