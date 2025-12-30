L' uomo ubriaco che aggredisce la moglie e la trascina per i capelli | arrestato 54enne

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie, trascinandola per i capelli davanti alle figlie. L’intervento tempestivo dei vicini, allarmati dalle urla, ha consentito di chiamare il 112 e di far intervenire i carabinieri. La donna è stata messa in sicurezza, mentre l’uomo è stato portato in caserma. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire sicurezza e tutela.

In preda ai fumi dell'alcol aggredisce la moglie davanti alle figlie e la trascina per i capelli. Grazie all'intervento dei vicini di casa che sentendo le urla hanno contattato il 112, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno salvato la donna e arrestato l'uomo.Il fatto è accaduto settimana.

