USA | bandiera a Caracas fine di 7 anni di stallo dopo

Negli Stati Uniti, la bandiera americana è stata issata di nuovo sull’ambasciata di Caracas, dopo sette anni di assenza. La riapertura segna il ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due paesi e la fine di un lungo periodo di sospensione. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno eseguito le operazioni di riapertura dell’ambasciata.

La bandiera degli Stati Uniti sventola nuovamente sull’ambasciata di Caracas, segnando il ritorno ufficiale della presenza diplomatica americana dopo un vuoto di sette anni. Questo evento, verificatosi nella mattinata del 14 marzo 2026, coincide con la riattivazione dei rapporti bilaterali a seguito dell’arresto di Nicolás Maduro da parte delle forze armate statunitensi. L’incaricata d’affari Laura Dogu ha guidato personalmente l’operazione di innalzamento del vessillo, ribadendo che si apre una nuova era per le relazioni tra Washington e Caracas. La decisione segue la chiusura forzata del 2019, quando la sede fu abbandonata in seguito alla rottura totale tra i due governi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: bandiera a Caracas, fine di 7 anni di stallo dopo Articoli correlati Venezuela, i quartieri di Caracas prima e dopo gli attacchi Usa: le immagini dal SatelliteLe immagini satellitari fornite da Vantor mostrano Fuerte Tiuna, che ospita un grande complesso militare a Caracas, prima e dopo l’operazione... Leggi anche: Trump:controllo Usa su Caracas per anni Contenuti e approfondimenti su USA bandiera a Caracas fine di 7 anni... Temi più discussi: Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata; Caracas, riapre l'ambasciata Usa in Venezuela. Issata la bandiera; La bandiera Usa torna a sventolare in Venezuela dopo 7 anni; Venezuela, gli Usa issano la bandiera sull'ambasciata a Caracas. Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciataA sette anni dal suo ammainamento, la bandiera statunitense è tornata a sventolare all'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas. A darne notizia è Laura Dogu, incaricata d'affari Usa in Venezuela: Una ... tg24.sky.it Venezuela, gli Usa issano la bandiera sull'ambasciata a CaracasGli Stati Uniti hanno issato nuovamente la loro bandiera sulla loro ambasciata a Caracas, sette anni dopo la chiusura della sede diplomatica seguita alla rottura delle relazioni tra Washington e il go ... ansa.it Un incubo durato 550 giorni. Ma ora Williams Dávila è finalmente un uomo libero. Il dissidente italo-venezuelano ed ex deputato dell’Assemblea nazionale di Caracas affida all’Adnkronos il racconto della sua detenzione sotto il regime di Nicolás Maduro. “Le - facebook.com facebook I pericolosi equilibri fra Venezuela, Usa, Cina e Iran: Caracas primo passo della guerra a Teheran x.com