Trump | controllo Usa su Caracas per anni

Secondo il presidente degli Stati Uniti, il controllo statunitense sul Venezuela potrebbe protrarsi per diversi anni. In un’intervista al New York Times, si sottolinea la permanenza di questa presenza e l’incertezza sulla durata del ruolo degli Stati Uniti nella regione. La situazione riflette le complesse dinamiche politiche e strategiche tra Washington e Caracas, evidenziando l’importanza di monitorare gli sviluppi futuri in America Latina.

9.22 Il controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni. Lo dice il presidente Usa in un'intervista al New York Times. "Solo il tempo potrà dire" per quanto tempo gli Stati Uniti intendono controllare il Paese, ha detto Trump. "Saranno tre mesi? Sei mesi? Un anno? Di più?", hanno chiesto allora i cronisti NYT."Direi molto più a lungo", ha risposto il presidente Usa. Nessuna previsione neppure sui tempi per nuove elezioni in Venezuela. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump dichiara che gli Stati Uniti hanno il “controllo” del Venezuela e Maduro ricorre alla giustizia; Trump rivendica il controllo del Venezuela e rilancia sulla Groenlandia; Attacco al Venezuela. La potentissima dimostrazione di debolezza di Trump; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25.

Trump a muso duro: “Il petrolio del Venezuela è nostro. Caracas comprerà solo prodotti americani con i ricavi petroliferi” - Il presidente degli Stati Uniti rivendica il controllo sul greggio venezuelano e impone a Caracas l’acquisto esclusivo di beni Usa. msn.com