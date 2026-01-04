Venezuela i quartieri di Caracas prima e dopo gli attacchi Usa | le immagini dal Satellite

Le immagini satellitari di Vantor evidenziano i cambiamenti nei quartieri di Caracas, in particolare a Fuerte Tiuna, prima e dopo l’intervento statunitense durante la notte. La cattura del presidente Nicolás Maduro ha avuto ripercussioni sul panorama urbano, come si può osservare attraverso le immagini che documentano l’evoluzione della situazione nel complesso militare. Un’analisi visiva che aiuta a comprendere meglio gli sviluppi recenti nella capitale venezuelana.

Le immagini satellitari fornite da Vantor mostrano Fuerte Tiuna, che ospita un grande complesso militare a Caracas, prima e dopo l’operazione statunitense condotta durante la notte che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. Secondo il presidente Donald Trump, questa operazione avrebbe permesso agli Stati Uniti di “governare” il paese sudamericano e di sfruttare le sue vaste riserve di petrolio per venderle ad altre nazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

