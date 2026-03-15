USA | 49% crede nella democrazia gli alleati dubitano

In un sondaggio recente, il 49% degli americani si dice convinto che la democrazia funzioni nel loro paese. Al contrario, molti leader europei e del Canada mostrano scetticismo sulla stabilità e sulla tenuta delle istituzioni democratiche negli Stati Uniti. La differenza di opinioni tra cittadini e alleati evidenzia un divario significativo nella percezione della situazione politica nordamericana.

Un divario abissale separa la percezione degli Stati Uniti da parte dei suoi cittadini rispetto a quella dei principali alleati europei e del Canada. I dati raccolti tra il 6 e il 9 febbraio rivelano che mentre oltre metà degli americani crede nella capacità di Washington di proteggere la democrazia, i partner transatlantici assegnano punteggi bassissimi alla stessa domanda. L’opinione pubblica statunitense appare isolata in un’isola di ottimismo, alimentata soprattutto dai sostenitori dell’amministrazione Trump eletta nel 2024. Al contrario, governi come quelli di Germania, Francia e Regno Unito esprimono preoccupazione crescente per l’affidabilità americana in caso di crisi imminente o futura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: 49% crede nella democrazia, gli alleati dubitano Articoli correlati Trump prova a ricucire con gli alleati: gli Usa propongo l’asse sui metalli criticiDopo un gennaio di fratture, sarà un febbraio di ricomposizione? Washington, questa settimana, ospiterà una riunione dei ministri dell’Economia dei... Macron: «Gli Usa si stanno allontanando dagli alleati»Emmanuel Macron davanti agli ambasciatori francesi riuniti all’Eliseo per il tradizionale discorso di inizio anno ha lanciato un messaggio sul ruolo...