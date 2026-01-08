Macron | Gli Usa si stanno allontanando dagli alleati

Durante il suo intervento all’Eliseo, il presidente Macron ha evidenziato come gli Stati Uniti si stiano allontanando dagli alleati tradizionali, sottolineando la volontà della Francia e dell’Europa di mantenere autonomia e sovranità. Macron ha inoltre ribadito il rifiuto di ogni forma di colonialismo e imperialismo, evidenziando l’importanza di un ruolo europeo indipendente e responsabile nello scenario internazionale.

Emmanuel Macron davanti agli ambasciatori francesi riuniti all'Eliseo per il tradizionale discorso di inizio anno ha lanciato un messaggio sul ruolo della Francia e dell'Europa nello scenario internazionale, affermando: «Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche il vassallaggio e il disfattismo». Parole che arrivano dopo recenti tensioni globali, dal blitz in Venezuela alle dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. Macron ha rivendicato il percorso intrapreso negli ultimi anni, sostenendo che «quello che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa è andato nella giusta direzione.

