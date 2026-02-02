Trump prova a ricucire con gli alleati | gli Usa propongo l’asse sui metalli critici

Trump cerca di ricucire lo strappo con gli alleati. Dopo settimane di tensioni, Washington ha convocato una riunione dei ministri dell’Economia dei Paesi occidentali più vicini agli Stati Uniti. L’obiettivo è trovare un fronte comune sul tema dei metalli critici e delle terre rare, materiali fondamentali per molte industrie e per la sicurezza economica di più nazioni. La speranza è che febbraio porti una svolta e permetta di superare le divisioni di gennaio.

Dopo un gennaio di fratture, sarà un febbraio di ricomposizione? Washington, questa settimana, ospiterà una riunione dei ministri dell’Economia dei Paesi occidentali più vicini agli Usa per provare a fare fronte comune su un dossier fondamentale per la sicurezza economica e nazionale di molti Stati: l’approvvigionamento di terre rare e altri metalli critici vitali per la prosperità di vari sistemi produttivi. Lo riporta il Guardian sottolineando la presenza di esponenti dei Paesi dell’Unione Europea, del Regno Unito, dell’Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone in un consesso esteso a India, Corea del Sud, Messico e, in prospettiva, Argentina Un “direttorio” di Paesi ritenuti affidabili che si è già riunito, su invito del Segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, il 12 gennaio scorso per discutere proprio di queste filiere e che è presentato come di Stati like-minded, che condividono la stessa visione del mondo e del commercio, oltre che le medesime prospettive sulla crescita industriale del campo economico che vede un attore in particolare, la Cina, come rivale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

