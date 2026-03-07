Caro-carburanti Urso apre l’ombrello e spera che la guerra non porti pioggia

Il ministro dell’industria ha annunciato un intervento per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti, che sono saliti a causa della guerra in Iran. La decisione arriva dopo che i prezzi sono aumentati nelle pompe di benzina, riflettendo le tensioni internazionali in corso. La speranza è che le misure adottate possano evitare ulteriori rincari nei prossimi giorni.

Il caso La strategia attendista del governo Meloni contro l'aumento dei prezzi: «Monitoriamo». Chiesto invece il taglio delle accise. L'incertezza tra rincari e salari al palo. Cgil: «La speculazione è già in corso» L'ombrello è stato aperto. Ora, si spera che non piova. Il primo aumento dei prezzi dei carburanti alle pompe di benzina, riflesso della guerra in Iran, ha spinto ieri il ministro delle imprese Adolfo Urso a convocare – con il mitico «Mister prezzi», cioè il Garante per la sorveglianza dei prezzi – la «Commissione di allerta rapida» che si riunirà ogni venerdì. Urso ha inotre concordato con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti un piano di sorveglianza su una ventina di casi affidato alla Guardia di Finanza.

