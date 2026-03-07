È caro-carburanti Al via la task force di Urso e Giorgetti contro le truffe

Una task force composta da Urso e Giorgetti è stata avviata per contrastare le truffe sui carburanti. Nel frattempo, il prezzo dei carburanti continua ad aumentare, mentre la guerra in Medio Oriente entra nel suo settimo giorno. L’Italia si prepara alle prime conseguenze economiche della crisi in corso, con i prezzi dei carburanti che restano elevati.

Il prezzo dei carburanti torna a correre mentre la guerra in Medio Oriente entra nel suo settimo giorno e l’Italia si prepara ad affrontare le prime ricadute economiche della crisi. Il governo ha già messo in campo una strategia anti-speculazioni. Secondo i dati del ministero delle Imprese, dalla scorsa settimana il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è salito di 9,2 centesimi arrivando a 1,76 euro al litro, mentre il gasolio ha registrato un aumento ancora più marcato, pari a 18,9 centesimi, fino a 1,91 euro. In autostrada si segnalano picchi molto più elevati, con alcuni impianti che vendono il diesel servito oltre i 2,5 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

