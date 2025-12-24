Coriano espone ai sindacati un bilancio in salute e lo presenta in Consiglio Comunale
Un bilancio stabile, un debito ormai vicino all’azzeramento e una programmazione di investimenti che conferma un trend positivo per il Comune di Coriano. Questo il quadro presentato nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale alle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, durante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
