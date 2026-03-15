A Urbino, la politica locale vive un momento di novità con il ritorno di Lino Mechelli al comando del suo movimento civico. I risultati delle ultime elezioni mostrano che il 6% dei voti è andato a questa lista, superando i partiti più consolidati. La scena politica si sta evolvendo con questa nuova presenza che modifica gli equilibri tradizionali.

La scena politica di Urbino si sta riscrivendo con il ritorno di Lino Mechelli alla guida del suo movimento civico. Dopo un anno lontano dalla presidenza del Consiglio comunale, l’ex amministratore pubblico rilancia Urbino città ideale con una nuova composizione sociale e una fedeltà incrollabile verso il sindaco Maurizio Gambini. La mossa avviene in un momento delicato per la coalizione di maggioranza, segnando un punto di svolta nella gestione della città capoluogo. Il progetto non è un semplice ritorno al passato ma un nuovo inizio basato su un’esperienza ventennale maturata nei rapporti umani e nell’amministrazione pubblica. Mechelli ha chiarito che l’obiettivo è mantenere coesione nella maggioranza pur gestendo le tensioni interne sorte durante la turbolenza della primavera scorsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Urbino: Mechelli torna, il 6% batte i partiti tradizionali

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