Digiuno intermittente | studio rivela per la perdita di peso non batte le diete tradizionali

Uno studio recente dimostra che il digiuno intermittente, molto popolare tra chi cerca di perdere peso, non supera le diete tradizionali. La ricerca ha analizzato oltre 1.000 persone e ha rilevato che, a lungo termine, questa pratica non porta risultati migliori rispetto a un regime alimentare ipocalorico classico. Molti utenti hanno aderito al digiuno pensando di accelerare la perdita di peso, ma i dati indicano che i benefici sono simili a quelli di metodi più semplici e meno restrittivi.

Digiuno intermittente, un'illusione smontata dalla scienza: non batte le diete tradizionali. Il digiuno intermittente, una strategia alimentare che ha spopolato negli ultimi anni, non offre vantaggi significativi rispetto a una dieta ipocalorica tradizionale quando si tratta di perdere peso e migliorare la salute metabolica. Lo rivela una meticolosa revisione sistematica pubblicata su Cochrane, che analizza i dati di 22 studi clinici condotti su persone in sovrappeso o obese. La ricerca, ampiamente riportata il 16 febbraio 2026, suggerisce che il successo del digiuno intermittente è legato principalmente a una riduzione complessiva delle calorie assunte, non a meccanismi biochimici specifici. Un team di ricercatori dell'Universidad Hospital Italiano di Buenos Aires ha analizzato 22 studi sul digiuno intermittente, evidenziando che questa pratica non supera le diete tradizionali in termini di perdita di peso.