“Civicamente“ si (ri)lancia nella corsa elettorale, e a questo turno lo fa costituendosi come associazione civica. "Una scelta che nasce dall’esigenza di dare stabilità a questa realtà dopo cinque anni di lavoro in consiglio comunale, a cui si somma la mia personale esperienza da consigliere lunga 13 anni" spiega il presidente Luigi Troiso. Del direttivo fanno parte anche Francesco Berti, come vicepresidente, Eliana Canesi, Stefania De Stefano e Annamaria Troiso. L’obiettivo – in vista delle amministrative di primavera – è contribuire con una lista, e 24 candidati al consiglio comunale "che raccolgono sensibilità politiche diverse ma con lo stesso orizzonte", a costruire un progetto di governo per la città "puramente civico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Civicamente, "ma per davvero". La lista diventa associazione: "Alternativa ai partiti tradizionali"

Leggi anche: Mediazione civile, l’alternativa “veloce” ai processi tradizionali: “Potenziamola per aiutare i cittadini e alleggerire i tribunali”

Leggi anche: Monteverdi Marittimo, la lista civica “L’alternativa” dona al Comune il volume 'Galateo in comune' e distribuisce statuto e regolamento ai cittadini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Civicamente, ma per davvero. La lista diventa associazione: Alternativa ai partiti tradizionali.

Civicamente, "ma per davvero". La lista diventa associazione: "Alternativa ai partiti tradizionali" - Il consigliere Troiso presenta la squadra e spiega le ragioni del "No alla proposta degli assessori" "Sicurezza, sociale e partecipazione" i tre capisaldi del progetto per il futuro amministrativo . msn.com