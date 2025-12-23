Napoli dalle vongole agli struffoli rincari fino al 10 per cento
A Napoli, i prezzi delle merci, dalle vongole agli struffoli, mostrano aumenti fino al 10 per cento. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, non si sono verificati cambiamenti significativi nei costi del periodo natalizio. Il cenone si mantiene in una fascia di prezzo stabile, offrendo ai consumatori un quadro più chiaro sulle variazioni di mercato e sulle scelte di spesa per le festività.
Cenone sempre più salato, ma non c?è una vera e propria impennata, se si paragonano i prezzi delle merci rispetto al?24. Si conferma un trend negativo della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Elezioni, alle 12 l'affluenza si ferma al 10,10%: in calo di 4,6 punti rispetto a 5 anni fa. Urne aperte fino alle 23 (e domani dalle 7 alle 15)
Leggi anche: Frecciarossa, stop ai rincari fino al 13 dicembre ma la Regione attacca: "Da Trenitalia nessun ascolto"
Napoli, dalle vongole agli struffoli, rincari fino al 10 per cento; Napoli campione in Supercoppa, Di Lorenzo: «Con questo spirito possiamo giocarcela con tutti»; America’s Cup, nuove regole: «Sarà una sfida tra 5 team»; Pnrr, lo sprint decisivo spesi oltre 100 miliardi.
Napoli, dalle vongole agli struffoli, rincari fino al 10 per cento - Cenone sempre più salato, ma non c’è una vera e propria impennata, se si paragonano i prezzi delle merci rispetto al ‘24. ilmattino.it
Struffoli vs ricotta fritta: cosa ho imparato passando la Vigilia con i miei suoceri napoletani - Per molto tempo la Vigilia di Natale è stata sinonimo di fritto misto: carciofi, broccoli e patate ricoperte da quella pastella che nonna e zia gettavano nell’olio bollente anche vuota, a mo’ di ... gamberorosso.it
A Napoli esiste un piatto che si chiama spaghetti alle "vongole fuggite" - Lo chef Jacopo Ticchi della Trattoria Da Lucio, a Rimini, è convinto che per evocare il mare bastino solo tre ingredienti: aglio, olio e peperoncino. gamberorosso.it
Lo senti questo profumo Sono i nostri spaghetti alle vongole: il mare che arriva dritto al tavolo. #spaghettiallevongole #profumodimare #saporedimare #napoli - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.