Napoli dalle vongole agli struffoli rincari fino al 10 per cento

A Napoli, i prezzi delle merci, dalle vongole agli struffoli, mostrano aumenti fino al 10 per cento. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, non si sono verificati cambiamenti significativi nei costi del periodo natalizio. Il cenone si mantiene in una fascia di prezzo stabile, offrendo ai consumatori un quadro più chiaro sulle variazioni di mercato e sulle scelte di spesa per le festività.

Struffoli vs ricotta fritta: cosa ho imparato passando la Vigilia con i miei suoceri napoletani - Per molto tempo la Vigilia di Natale è stata sinonimo di fritto misto: carciofi, broccoli e patate ricoperte da quella pastella che nonna e zia gettavano nell’olio bollente anche vuota, a mo’ di ... gamberorosso.it

A Napoli esiste un piatto che si chiama spaghetti alle "vongole fuggite" - Lo chef Jacopo Ticchi della Trattoria Da Lucio, a Rimini, è convinto che per evocare il mare bastino solo tre ingredienti: aglio, olio e peperoncino. gamberorosso.it

Lo senti questo profumo Sono i nostri spaghetti alle vongole: il mare che arriva dritto al tavolo. #spaghettiallevongole #profumodimare #saporedimare #napoli - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.