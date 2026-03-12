Laboratorio DolceMente | al via la produzione 2026 di colombe artigianali e uova di cioccolato

Al laboratorio DolceMente è iniziata la produzione di colombe artigianali e uova di cioccolato per il 2026. Dopo aver realizzato con successo i panettoni natalizi, i volontari e i giovani coinvolti hanno dato il via ai nuovi prodotti. La produzione si svolge nello spazio dedicato, con tecniche artigianali e attenzione ai dettagli. La fase di lavoro è appena iniziata e proseguirà nei prossimi mesi.

Dopo un fruttuoso periodo natalizio, il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente della cooperativa di comunità iCare lancia la produzione 2026 di colombe artigianali e uova di cioccolato, pronte a conquistare le tavole pasquali. Negli ultimi quattro anni, DolceMente ha registrato una crescita del +134% nella produzione e vendita e del 100% nelle spedizioni verso altre regioni d'Italia e all'estero. La qualità è al centro del progetto: accurata selezione delle materie prime, delicatezza nell'impastare e farcire, competenza e passione dei partecipanti, operatori e volontari, garantiscono un'esperienza di gusto unica. Come per i panettoni, anche le colombe artigianali saranno disponibili in linea senza glutine e senza lattosio.